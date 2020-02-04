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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас поблагодарил Думу за продление срока приема предложений о поправках в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции также отметил, что объем предложений постоянно растет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поблагодарил депутатов Госдумы за продление срока приема поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, отметив при этом, что членам рабочей группы "расслабляться не стоит".

"Мы с сопредседателями обратились к президенту и к Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками, вчера Совет Госдумы принял решение, что теперь 14 февраля срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений. У нас с вами есть время до конца следующей недели. Спасибо Госдуме, Совету Думы, председателю, что поддержали, поняли нашу ситуацию. Большой объем работы", - сказал Клишас на заседании рабочей группы во вторник.

"У нас, с одной стороны, нет никакой спешки, но, с другой стороны, нам, конечно же, расслабляться не стоит. Потому что мы нарастили темп работы, структурировали [работу] по подгруппам и объем [предложений] постоянно растет", - добавил он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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