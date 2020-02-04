Власти Крыма сообщили, что группа по оценке ущерба от Украины будет расширена

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета Крыма по оценке ущерба республике от пребывания в составе Украины возобновит работу в новой каденции парламента региона и будет расширена, чтобы ускорить работу. Об этом сообщил на заседании президиума регионального законодательного органа спикер Владимир Константинов.

"Работу группы необходимо активизировать, чтобы четко обозначить сумму ущерба. Предлагается ввести в состав рабочей группы нашу коллегу Доброрез Оксану Геннадьевну (председатель Комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства - прим. ТАСС), а также наших министров: Рукавишникова Евгения Александровича министра топлива и энергетики и Шеряко Дмитрия Ивановича министра экономического развития", - сказал Константинов.

Он уточнил, группа продолжит работу в новой каденции Госсовета Крыма в 2020 году.

Константинов также отметил, что необходимо тщательно посчитать, сколько регион потерял от блокад и диверсий, которые украинская сторона проводила с 2014 года. "Сейчас в Киеве кичатся тем, какой урон они нанесли нашей экономике и сколько заставили потратить Россию, перекрыв Северо-Крымский канал, обесточив линии электропередачи, блокировав транспортное сообщение. Что же, коллеги, учтем их признательные показания. Настанет время, мы заставим их платить по этим счетам", - добавил Константинов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте 2019 года предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Президиум Госсовета Крыма 9 апреля сформировал рабочую подгруппу для проведения анализа ущерба, которую возглавил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. В состав группы вошли руководители нескольких комитетов Госсовета Крыма, представители министерств топлива и энергетики, экономического развития, госкомитета по водному хозяйству, министерства ЖКХ, Минобразования и общественной палаты региона. После выборов в сентябре 2019 года работа группы была приостановлена.