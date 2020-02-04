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В Крыму создали рабочую группу по реализации послания президента РФ

Ее возглавит первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по реализации послания президента Федеральному собранию создана в Госсовете Крыма, сообщил на первом в этом году заседании президиума республиканского парламента спикер Владимир Константинов.

"С целью реализации основных положений послания предлагается организовать соответствующую рабочую группу. Возглавит ее Фикс Ефим Зисьевич (первый заместитель председателя Государственного совета Крыма - прим. ТАСС). Поручаю рабочей группе внести предложения для включения в план мероприятий по реализации послания президента, также утверждению Госсоветом данного плана, организовать работу по его выполнению", - сказал Константинов.

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. Президент анонсировал масштабные меры социальной поддержки россиян, а также предложил внести ряд изменений в Конституцию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКонстантинов, Владимир АндреевичКрым
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