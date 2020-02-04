Россия пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Россия не направляла пока приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.

"Нет, приглашение [руководству Польши] не передавалось пока. В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

28 января представитель Кремля говорил журналистам, что приглашения главам многих государств посетить Россию "отправлены давно". По его словам, Москва пока не публикует списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы в мае, поскольку еще не все ответы на приглашения получены.

9 мая в Москве будет праздноваться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что торжества будут организованы на самом высоком уровне.

В конце прошлого года между Россией и Польшей разгорелся спор об истории Второй мировой войны. Тогда Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении.