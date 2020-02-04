Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - встретятся 7 февраля на территории РФ.

"Действительно, такая встреча [главы российского государства] с президентом Белоруссии готовится на пятницу", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переговоры пройдут в России. Представитель Кремля пообещал позже предоставить информацию о месте будущей встречи.

Песков отметил, что встрече президентов "предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне" между представителями двух стран. "Они [контакты] не прекращаются", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Лукашенко сообщил, что на 7 февраля планируется его встреча с Путиным.