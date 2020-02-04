Песков пока не знаком с опросом "Левада-Центра" об оценке работы правительства

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать результаты исследования "Левада-Центра" об отношении россиян к федеральному правительству.

"Что касается исследования, я не могу сказать - пока просто не знаком с деталями этого исследования, поэтому не могу ничего комментировать", - признался в беседе с журналистами представитель Кремля.

Опрос "Левада-Центра", который проводился в конце января, показал, что примерно три четверти россиян недовольны работой прежнего состава правительства, а почти половина опрошенных считает, что с назначением нового кабинета министров улучшений не будет.