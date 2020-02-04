Мишустин назначил главу Минстроя главой межправкомиссии с Нигерией

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева председателем российской части межправительственной российско-нигерийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.

"Утвердить министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Якушева В. В. председателем российской части межправительственной российско-нигерийской смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в документе.

До этого российскую часть российско-нигерийской комиссии возглавлял бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Смешанная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству действует с 2014 года.

В конце октября 2019 года на экономическом форуме Россия - Африка министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев отмечал, что российские застройщики заинтересованы в реализации проектов в странах Африканского континента. Он сообщал, что Минстрой готов поддержать российские компании, которые будут делиться опытом с африканскими странами, и планирует создать механизм защиты инвестиций для российского строительного бизнеса.