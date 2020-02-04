{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Севастополе ввели должность первого заместителя губернатора

В его обязанности входит представление интересов города на федеральном уровне, а также курирование ключевых вопросов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя во вторник приняло поправки в устав города о введении должности первого заместителя губернатора.

Ранее должности первого замгубернатора в Севастополе не было предусмотрено, и, чтобы ввести ее, нужно было внести изменения в устав города. Сделать это можно только с одобрения депутатов законодательного собрания Севастополя. Врио губернатора Михаил Развожаев пояснял, что первый заместитель губернатора необходим, чтобы представлять интересы Севастополя на федеральном уровне и курировать ключевые для города вопросы, в том числе, касающиеся реализации федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся города.

"Принятие данного проекта закона позволит дополнить перечень государственных должностей Севастополя государственной должностью "первый заместитель губернатора - председателя правительства города Севастополя", - сказал, представляя законопроект, председатель постоянного комитета регионального парламента по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин.

Депутаты одобрили законопроект во втором окончательном чтении.

Ранее Развожаев сообщал, что планирует назначить на должность первого вице-губернатора Дениса Солодовникова. Бывший заместитель министра образования и науки России Солодовников занял пост замгубернатора Севастополя осенью 2019 года.

Теги
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Мишустин назначил главу Минстроя главой межправкомиссии с Нигерией
Ранее российскую часть комиссии возглавлял бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС