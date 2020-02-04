В Севастополе ввели должность первого заместителя губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя во вторник приняло поправки в устав города о введении должности первого заместителя губернатора.

Ранее должности первого замгубернатора в Севастополе не было предусмотрено, и, чтобы ввести ее, нужно было внести изменения в устав города. Сделать это можно только с одобрения депутатов законодательного собрания Севастополя. Врио губернатора Михаил Развожаев пояснял, что первый заместитель губернатора необходим, чтобы представлять интересы Севастополя на федеральном уровне и курировать ключевые для города вопросы, в том числе, касающиеся реализации федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся города.

"Принятие данного проекта закона позволит дополнить перечень государственных должностей Севастополя государственной должностью "первый заместитель губернатора - председателя правительства города Севастополя", - сказал, представляя законопроект, председатель постоянного комитета регионального парламента по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин.

Депутаты одобрили законопроект во втором окончательном чтении.

Ранее Развожаев сообщал, что планирует назначить на должность первого вице-губернатора Дениса Солодовникова. Бывший заместитель министра образования и науки России Солодовников занял пост замгубернатора Севастополя осенью 2019 года.