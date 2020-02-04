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Предложения по изменениям в Конституции

Крашенинников и Клишас предложили назначать генпрокурора после консультаций с Совфедом

Соответствующая поправка к законопроекту об изменениях в Конституции поступила на рассмотрение думского комитета по госстроительству и законодательству

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников вместе с председателем аналогичного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом предложил поправку к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, согласно которой генпрокурор и его заместители будут назначаться после консультаций с Совфедом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба думского комитета.

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"Предлагается распространить предложенный президентом порядок назначения региональных прокуроров на приравненных к ним прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур, а также на генерального прокурора РФ и его заместителей, - сообщили в пресс-службе. - В этих целях в статье 129 о прокуратуре закрепляется, что генеральный прокурор РФ, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом".

Согласно принятому в первом чтении 23 января внесенного президентскому законопроекту о поправке к Конституции, верхняя палата парламента будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ.

Поправка Крашенинникова и Клишаса поступила на рассмотрение думского комитета по госстроительству и законодательству, он готовит текст ко второму чтению.

Помимо поправки о прокурорах парламентарии предложили уточнить в Конституции, что судебную систему РФ составляют: Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ. В статье 125 основного закона предлагается прописать, что КС по запросам президента, парламента, депутатов Госдумы или членов СФ в количестве не менее 1/5, правительства, Верховного суда, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ рассматривает дела о соответствии Конституции не только федеральных законов и иных нормативных актов, но и федеральных конституционных законов, что сейчас не закреплено.

Еще одной поправкой указывается, что полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда, Верховного суда и других федеральных судов устанавливаются не только федеральным конституционным законом, но и самой Конституцией РФ. "Помимо этого, закрепляется, что порядок осуществления гражданского, административного и уголовного судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодательством", - добавили в комитете.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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