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Предложения по изменениям в Конституции

Клишас: поправка в Конституцию о сокращении числа судей КС не приведет к их увольнению

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству также отметил, что вопрос о количественном составе КС остается дискуссионным

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Предложенное президентом сокращение числа судей Конституционного суда (КС) РФ в законопроекте о поправке к Конституции не приведет к их увольнению или досрочной отставке, будут предусмотрены переходные положения. Об этом заявил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Будут переходные положения. Никто из судей никоим образом не будет уволен, полномочия не будут прекращаться досрочно. Тогда, когда в результате действующих положений закона о судьях они буду выходить в отставку и их останется 11 человек, тогда вступит в силу эта норма", - сказал Клишас журналистам по итогам заседания рабочей группы.

По его словам, вопрос о количественном составе КС остается дискуссионным. "Мы продолжаем сомневаться, какое количество судей Конституционного суда [необходимо определить], но я вижу логику в тех предложениях, которые мы с сопредседателями обсудили, и предлагаем 11 судей Конституционного суда так, как и содержится в законопроекте, предложенном президентом", - сказал сенатор.

Он напомнил, что раньше Конституционный суд работал по палатам, где было 10 и 9 судей соответственно. 4 февраля, по словам сопредседателя рабочей группы, суд рассматривает все вопросы в рамках пленарного заседания. "Мы отталкивались от той практики, которая ранее была, поэтому пришли к выводу, что [надо] оставить 11 судей. Это нечетное число", - сказал Клишас.

Он добавил, что также была проанализирована нагрузка на судей. "Я думаю, что 11 судей вполне оптимально", - подчеркнул сенатор.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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