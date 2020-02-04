Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления полномочий

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Поправки к Конституции, предложенные президентом в послании парламенту, нужны для выстраивания единой системы власти, а не для продления полномочий президента. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце.

"По сути у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должна быть единая система власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами. То же самое во многих других областях, и поэтому я это предложил, а не для того, чтобы продлить свои полномочия", - сказал он.

Глава государства отметил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не должно стать способом продления полномочий президента, выборы главы государства должны осуществляться на альтернативной площадке. "Это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия президента? Думаю, что нет, потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - сказал он.

Путин отметил, что поправки необходимы, поскольку муниципалитеты функционируют отдельно от регионов и федерального уровня. "Очень часто возникает вопрос в здравоохранении, когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно было быть сделано для того, чтобы уровень первичного звена был достойным и люди получали достойную медицинскую помощь у себя в муниципалитетах, а региональный и федеральный уровень считают, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства", - отметил глава государства.

По его словам, поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью. "Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по тем сферам, в которых они являются специалистами и чувствуют, что можно сделать, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать", - сказал он.

Президент подчеркнул, что голосование является высшей формой демократии, "плебисцитом". "Это по сути волеизъявление граждан, я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии", - отметил он.

Он высказался против отождествления всероссийского голосования по поправкам к Конституции и продления его полномочий на посту президента.

Дискуссия о поправках в Конституцию

По словам президента, чем более широкой будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет основной закон страны. "Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем-то другом. Все должно быть организовано соответствующим образом, - сказал Путин. - Но то, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция и поправки, которые мы предложили".

По его словам, благодаря такой широкой дискуссии люди будут чувствовать себя сопричастными к этой работе. "Они будут чувствовать себя соавторами этого документа. Но именно поэтому я и предложил всенародное голосование, что еще даже те, кто не принимал участие в этой дискуссии, приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить предложенные поправки", - добавил он.

Глава государства отметил, что голосование по поправкам будет высшей формой демократии. "Всенародное голосование - по сути плебесцит. Это, по сути, волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так", - сообщил он. По словам Путина, это и есть высшая форма демократии.

Всероссийское голосование

Всероссийское голосование должно быть окончательной точкой при принятии решения по поправкам в Конституцию, добавил президент. "На мой взгляд, только всенародное голосование и по сути дела плебисцит и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ", - сказал он.

Путин напомнил, что в 1993 году в стране был острый политический кризис, который привел к вооруженным столкновениям в Москве. "В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование тоже, референдум о доверии к себе. И я думаю, что поступил правильно абсолютно. И очень хорошо, что люди приняли в нем активное участие. И еще лучше, что они поддержали президента", - сказал Путин.

По его словам, "если бы это не произошло, то в стране вообще мог бы наступить хаос и гражданская война". Он отметил, что последствия такого развития событий были бы тяжелейшими для миллионов граждан России.

"Этот референдум готовился всего в течение 27 дней. От момента его заявления до самого момента всенародного голосования прошло 27 дней", - напомнил он. Потом, по словам Путина, над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. После ее принятия поправки в конституцию вносились 15 раз. В среднем работа от заявки до окончания полного цикла работы над поправкой шла примерно от полутора до четырех с половиной месяцев.

"Если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы тогда уложимся в ту практику, которая сложилась при принятии поправок. Я надеюсь, что так и будет", - отметил президент.

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