Матвиенко допустила, что основные положения Конституции РФ никогда не потребуют изменений

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Основные положения Конституции РФ остаются неизменными, они обладают огромным потенциалом, заявила во вторник на совещании в правительстве Брянской области спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, допустив при этом, что они никогда не потребуют изменений.

"Основные положения нашей Конституции соответствуют лучшим мировым образцам основного закона страны, основные ее положения остаются неизменными. Уверена, что у них огромный потенциал, не потребуется, может быть, никогда (по крайней мере, длительное время) изменений", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в отношении других вопросов основного закона государства "изменения назрели".

"Конституция принималась, как известно, почти 30 лет назад. Тогда это было другое общество, другая страна. Конституция сыграла важнейшую роль в сохранении России как федеративного государства, это был некий акт общественного согласия. Конституция должна отражать те изменения, которые произошли за это время в стране, тот уровень развития политической системы, государственного устройства, которого мы добились", - подчеркнула спикер.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.