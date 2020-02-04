Госдума прекратила депутатские полномочия Николаева, назначенного врио главы Чувашии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник прекратила полномочия депутата от фракции "Справедливая Россия", председателя комитета палаты по делам национальностей Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии.

Согласно тексту постановления, полномочия Николаева считаются досрочно прекращенными с 29 января на основании его письменного заявления "в связи с назначением временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики".

На посту председателя комитета по делам национальностей Николаев проработал около недели, заняв его после того, как в рамках пакетного соглашения комитет был отдан справороссам, а фракции "Единая Россия" перешел пост председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ранее комитет по информполитике возглавлял депутат от "Справедливой России" Леонид Левин, после его назначения замруководителя аппарата правительства комитет возглавил единоросс Александр Хинштейн.

29 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия, назначив врио руководителя республики Николаева.

Николаев родился 10 декабря 1969 года. Окончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова. Избран в Госдуму седьмого созыва в составе федерального списка "Справедливой России" по Чувашии. Николаев до сложения полномочий также занимал пост зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.