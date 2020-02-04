Дума прекратила полномочия депутата Грибова в связи с его переходом в аппарат кабмина

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Единая Россия" Александра Грибова в связи с его переходом на должность замруководителя аппарата правительства РФ.

Согласно тексту, его полномочия будут считаться досрочно прекращенными с 23 января на основании его письменного заявления.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Грибова замруководителя аппарата правительства РФ.

Грибов занимает пост заместителя секретаря генсовета "Единой России", был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу в Ярославской области. В нижней палате он занимал пост заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству.