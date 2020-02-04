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Предложения по изменениям в Конституции
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Крашенинников: вопрос пенсионного возраста не должен регулироваться в Конституции

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, этот вопрос должен быть предметом регулирования федеральных законов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вопрос пенсионного возраста должен быть предметом регулирования федеральных законов, а не Конституции. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ему был задан вопрос о том, какую позицию комитет может занять по предложениям об изменении пенсионного возраста и его закреплении в основном законе страны. "По поводу поправок, связанных с пенсионным возрастом, это должно быть совершенно точно не в Конституции, а в федеральных законах", - сказал он.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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