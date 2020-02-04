Крашенинников: дату всероссийского голосования внесут в проект о поправке к Конституции

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституции готовит предложение о закреплении даты общероссийского голосования по этому вопросу непосредственно в президентском законопроекте о поправке к основному закону. Об этом во вторник журналистам сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы на данный момент готовим предложение, чтобы дата эта была прямо указана в тексте закона", - сказал он.

По его словам, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 89 поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. "У нас действительно достаточно большой объем. Вот на данную минуту 89 поправок официально внесено в комитет", - сказал он.

Крашенинников добавил, что в рабочей группе по подготовке изменений в Основной закон обсуждается чуть больше 300 предложений.