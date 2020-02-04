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Назвавший жителей Яранска "терпилами" депутат вышел из "Единой России"

Ранее Дмитрий Епифанов извинился за свои слова

КИРОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Депутат Яранской думы Дмитрий Епифанов, оскорбивший в соцсети "ВКонтакте" жителей Яранска (Кировская область), по собственной инициативе вышел из "Единой России". Об этом сообщается на сайте реготделения партии.

"Членство в партии яранского депутата прекращено 4 февраля 2020 года. Не дожидаясь решения местного политсовета об исключении, Дмитрий Епифанов написал заявление о выходе из партии", - говорится в сообщении.

Ранее Епифанов извинился в паблике за свои слова. "Считаю, что депутат совершил мужской поступок, извинившись перед жителями за свое высказывание, и принял ответственное решение. Данный инцидент [считаю] исчерпанным, он станет уроком для остальных.", - цитирует пресс-служба руководителя Кировского регионального исполкома партии "Единая Россия" Сергея Предко.

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РоссияКировская область
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