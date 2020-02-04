Секретарь российского Совбеза обсудил с новым послом США взаимодействие двух стран

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с новым послом США в РФ Джоном Салливаном. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Джон Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Салливан прибыл в Москву 16 января, ранее он занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом США в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года.

5 февраля президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств, включая и представляющего США Салливана.