Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Сирии, Ливии и "сделку века"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри ситуацию в Ливии и Сирии, а также перспективы ближневосточного урегулирования. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии и Сирии, а также перспективы ближневосточного урегулирования в свете обнародования США так называемой сделки века", - сообщили в дипведомстве.

Министры "подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе".