Матвиенко положительно оценила работу руководства Брянской области

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Брянская область является одним из самых динамично развивающихся регионов, за последние годы она получила мощный импульс развития. Об этом во время рабочей поездки в Брянск заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уже сказала на встрече с региональным активом, это объективно: за последние годы Брянская область получила очень мощный импульс развития. Это сегодня один из самых динамично развивающихся регионов, 115% - рост промышленного производства по итогам прошлого года. Это же само по себе не приходит, это результат работы губернатора [Александра Богомаза], региональной команды. Какую бы мы сферу ни взяли, везде очень хорошее движение вперед", - сказала Матвиенко журналистам.

Среди положительных моментов Матвиенко отметила также увеличение регионального бюджета, темпов газификации, программу социального обустройства сел. Спикер СФ назвала губернатора человеком, который "умеет добиваться из министерств и ведомств необходимых решений". "Те вопросы, которые поставлены передо мною губернатором, будут, безусловно, отработаны и поддержаны", - подчеркнула она.