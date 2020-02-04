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Матвиенко положительно оценила работу руководства Брянской области

Среди положительных моментов спикер Совета Федерации отметила увеличение регионального бюджета, темпов газификации, программу социального обустройства сел. Кроме того, она назвала губернатора региона Александра Богомаза человеком, который "умеет добиваться из министерств и ведомств необходимых решений"

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Брянская область является одним из самых динамично развивающихся регионов, за последние годы она получила мощный импульс развития. Об этом во время рабочей поездки в Брянск заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уже сказала на встрече с региональным активом, это объективно: за последние годы Брянская область получила очень мощный импульс развития. Это сегодня один из самых динамично развивающихся регионов, 115% - рост промышленного производства по итогам прошлого года. Это же само по себе не приходит, это результат работы губернатора [Александра Богомаза], региональной команды. Какую бы мы сферу ни взяли, везде очень хорошее движение вперед", - сказала Матвиенко журналистам.

Среди положительных моментов Матвиенко отметила также увеличение регионального бюджета, темпов газификации, программу социального обустройства сел. Спикер СФ назвала губернатора человеком, который "умеет добиваться из министерств и ведомств необходимых решений". "Те вопросы, которые поставлены передо мною губернатором, будут, безусловно, отработаны и поддержаны", - подчеркнула она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
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