Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить "пару ключевых обязательств" по Идлибу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Анкара не выполнила несколько ключевых обязательств в рамках договоренностей с Москвой по нормализации обстановки в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с редакцией "Российской газеты". Текст беседы распространен во вторник МИД РФ.

"К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне. Первое - отмежевать ту вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры" (группировка запрещена в РФ), которая мимикрировала в "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ)", - отметил Лавров.

"Второй аспект, связанный с рисками и угрозами, проистекающими из идлибской зоны деэскалации, заключается в перемещении оттуда сотен боевиков, включая "нусровцев" и бойцов "Хайят Тахрир аш-Шам", в Ливию для участия в наращивании боевых действий в этой стране. Еще раз подчеркну, с учетом всех факторов, о которых я упомянул, Россия не может решить эту проблему в одиночку, но может добиваться безусловного, добросовестного выполнения в полном объеме договоренностей, существующих по Идлибу. Об этом мы говорим с нашими турецкими партнерами", - добавил министр.

Как подчеркнул Лавров, террористы в Идлибе не прекращают своих провокационных действий. "Буквально позавчера была очередная попытка атаки ударным беспилотником на нашу базу в Хмеймиме. Она была пресечена имеющимися на базе средствами ПВО. А обстрелы сирийских позиций и гражданских объектов за пределами идлибской зоны проводятся регулярно", - напомнил он.

По словам главы МИД РФ, одна из причин такого положения дел заключается в том, что внутри идлибской зоны не была создана демилитаризованная полоса: "Об этом мы тоже напомнили нашим турецким партнерам. Будем продолжать добиваться выполнения всех пунктов тех решений, которые принимали президенты России и Турции".

"Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне, о начале боестолкновений между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию. По нашим данным, о которых уже сообщал Генеральный штаб, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально. Мы призываем строго выполнять сочинские договоренности по Идлибу 2018 и 2019 годов", - заявил руководитель российского дипведомства.

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