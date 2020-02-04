Матвиенко осуждает грубость чиновников, но призывает не устраивать их травлю

БРЯНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Чиновники не имеют права грубо высказываться в отношении граждан или недостойно себя вести, но каждый случай нужно оценивать отдельно, не устраивая травлю. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя по просьбе журналистов последние резонансные случаи отставок чиновников из-за некорректного поведения.

"Так уж заведено, если ты публичный человек, ты не можешь себе позволить то, что себе может позволить обычный человек. Ты должен следить за каждым словом, вести себя корректно, уважительно", - сказала Матвиенко. "Чиновники, строго говоря, - это люди, нанятые на работу гражданами, налогоплательщиками, они подотчетны гражданам, получают зарплату за счет граждан, за счет налогоплательщиков, они не имеют права себе позволять недостойно высказываться, недостойно себя вести. Кто это себе позволяет, естественно, получает соответствующую оценку", - подчеркнула спикер.

При этом Матвиенко отметила, что каждый конкретный случай нужно оценивать отдельно.

"Иногда бывает, все живые люди, что-то сорвалось с языка. Мне кажется, это не криминал, каждый поступок расценивается по-человечески: случилось нечаянно, извинился, не хотел, не подумал. Поэтому в каждом конкретном случае надо относиться по-разному. Поверьте, сегодня работа чиновника очень тяжелая, она трудная, она ответственная, в моральном плане сложная, потому что это постоянные стресс, нагрузки и так далее, устраивать травлю тоже нехорошо", - подчеркнула спикер.

В январе в интернете появилась видеозапись, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной техники. Материал вызвал большой общественный резонанс. До этого большой резонанс в СМИ получила информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". 28 января стало известно, что Игнатьев исключен из партии "Единая Россия". 29 января президент России отправил его в отставку в связи с утратой доверия.