Лавров: Россия отреагирует на совместные учения США и НАТО в Европе

"Разумеется, мы будем реагировать, - сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков".

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия отреагирует на запланированные на март этого года учения США в Европе Defender 2020, но таким образом, чтобы не создавать ненужные риски. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с редакцией "Российской газеты". Текст беседы распространен во вторник МИД РФ.

По его словам, те, кто провоцирует такого рода абсолютно неоправданные учения, "хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность". "Немаловажный аспект - все, что мы делаем в ответ на создание натовцами угроз нашей безопасности, мы делаем исключительно на своей территории", - добавил он.

Лавров также напомнил, что в переводе с английского defender означает "защитник". "Защищаться от кого? Они говорят, что защищаться надо не от России, а от сопоставимого, с точки зрения военного потенциала НАТО, противника, - указал министр. - Тут трудно найти правильный, отвечающий критерию сопоставимости, объект применения этих усилий, потому что, если посмотреть на официальные данные - не наши, а зарубежные - по военным расходам, военной технике, по всем без исключения видам вооружений, только европейские члены НАТО без учета американских цифр превосходят наши вооруженные силы примерно в два раза. Где они нашли сопоставимого противника, я не знаю".

В этой связи глава МИД РФ подчеркнул, что доминирующей военной силой в Европе является не Россия, а НАТО. "Несмотря на то, что уже и так все пространство здесь перенасыщено военными объектами, вооружениями, несмотря на то, что движение НАТО на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, продолжается сращивание НАТО с ЕС, - пояснил он. - Натовцы пытаются проводить совместные учения, завлекают в них под предлогом членства в ЕС нейтральные государства такие, как Финляндия, Швеция. Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы Альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр".

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что формально учения объявлены как американские, но с приглашением партнеров по НАТО. "Интересный момент. Не знаю, чем это вызвано. Но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по своей команде, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной, - предложил российский министр. - Хотя в НАТО командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе".

Учения Defender 2020 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, это будут именно американские маневры под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США, которые примут участие в маневрах. Всего в них будет задействовано 37 тысяч человек, центром их проведения станет Германия, однако различные элементы этих маневров будут проходить на территории 10 государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.

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