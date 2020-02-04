Посольство России в Эстонии осудило проект заявления с критикой РФ по Второй мировой войне

ТАЛЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии назвало кощунственным проект резолюции парламента страны (Рийгикогу), содержащей обвинения в адрес России в попытках переписать историю Второй мировой войны. Об этом диппредставительство заявило во вторник.

"Инициаторы проекта [резолюции], указав на то, что его подписали 73 депутата Рийгикогу, поспешили сообщить, что по этому вопросу намечается "надежный консенсус", - указано в заявлении, опубликованном в Facebook посольства. - Заметим, что консенсус предполагает нечто большее, а именно: согласие, единодушие всех заинтересованных сторон при обсуждении того или иного вопроса. Не боясь ошибиться, предскажем уже сейчас: такого консенсуса не будет ни в Рийгикогу, ни, что еще более важно, в самом эстонском гражданском обществе".

"Иначе, как кощунственными нельзя назвать попытки представить Советский Союз в качестве "одного из главных инициаторов Второй мировой войны", - добавило диппредставительство. - Бросаться подобными обвинениями сейчас, видимо, легче, когда все меньше и меньше остается очевидцев тех лет. Но это не должно означать полного развязывания рук при попытках перелицовки исторической памяти, ее откровенной фальсификации".

Посольство РФ обратило внимание на то, что "современные мифотворцы изо всех сил тщатся уверить, что корень всех бед, приведших к началу Второй мировой войны, кроется в советско-германском пакте о ненападении от 23 августа 1939 года".

"Но разве в сентябре 1938 г. не имел место так называемый мюнхенский сговор, когда лидеры Франции и Великобритании подписали известный договор с Гитлером, следствием которого стало растерзание Чехословакии? - отметило диппредставительство. - А разве не было до этого в марте 1938 г. аншлюса Австрии? Стоит, видимо, также напомнить о переговорах в 1939 г. в Москве с военными миссиями Франции и Великобритании, прибывшими в советскую столицу без должных полномочий, когда окончательно стало ясно, что надеждам на создание единого фронта борьбы с фашизмом не суждено сбыться. Что было, так это попытки на протяжении ряда предвоенных лет направить агрессию гитлеровской Германии на восток, стремление обеспечить свою безопасность за счет других. Трагические последствия всего этого хорошо известны".

Российские дипломаты призвали не забывать, какой ценой была добыта победа во Второй мировой войне.

"Память о 27 млн погибших гражданах Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, бойцах Красной Армии, освободившей Европу, и в том числе Эстонию, от фашистской скверны, взывает к справедливости, - указано в заявлении. - Об этом помнят многие тысячи и тысячи жителей Эстонии, которые 9 мая - в день 75-летия Великой Победы - вновь придут к памятникам и местам захоронения советских воинов, чтобы воздать должное погибшим героям тех лет. Это и будет достойным ответом на спекуляции о некоем "консенсусе" на историческую тему".

Спорная резолюция

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявил 30 января, что большинство депутатов парламента Эстонии подписали проект резолюции, осуждающей позицию РФ по истории Второй мировой войны. Как добавил Михкельсон, комиссия по иностранным делам намерена обсудить документ на своем заседании, которое состоится скорее всего 11 февраля. Голосование по проекту в большом зале Рийгикогу пройдет, "по всей вероятности, до очередной годовщины независимости Эстонии - 19 или 20 февраля", уточнил депутат.

Ранее комиссия по иностранным делам Рийгикогу сообщила о намерении подготовить заявление, в котором осуждалась бы позиция России по истории Второй мировой войны. Как заявил Михкельсон, возможность участвовать в составлении проекта этого заявления будет у всех фракций Рийгикогу.

Ряд стран Запада в год 75-летия Победы начал активную критику исторической позиции России, продвигая свои оценки итогов Второй мировой войны. Резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании войны, в частности, приняли парламенты Польши и Латвии. МИД России тогда напомнил, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом и не подлежит пересмотру.

Дискуссия о резолюции Рийгикогу разгорелась на фоне реакции на слова президента России Владимира Путина, который на пресс-конференции 19 декабря напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент тогда отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши".