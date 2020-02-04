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Сергеев: предложенные РАН поправки в Конституцию повысят престиж отечественной науки

Академия наук предложила внести в преамбулу Конституции России фразу о признании "приоритетной значимости науки и технологий для развития страны"

МОСКВА, 4 февраля./ТАСС/. Поправки в Преамбулу и статьи Конституции РФ, предложенные Российской академией наук (РАН) на рассмотрение рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, позволят существенно поднять престиж отечественной науки в российском обществе, заявил президент РАН Александр Сергеев журналистам во вторник.

"Мы рассчитываем, что благодаря предложенным РАН поправкам, в преамбуле Конституции России появятся важные упоминания о науке и таким образом получится, что наука будет возведена в статус национального достояния", - сказал он.
Предложения РАН.

Академия наук предложила внести в преамбулу Конституции России фразу о признании "приоритетной значимости науки и технологий для развития страны".

В имеющейся в распоряжении ТАСС пояснительной записке к предложению РАН говорится, что "предлагаемое изменение в преамбулу Конституции РФ подчеркнет особую роль науки и технологий в обеспечении устойчивого будущего страны, в развитии России и упрочении ее положения в мире".

"Это отразит преемственность с Конституцией СССР 1977 года, где развитию науки было уделено значительное внимание. В условиях перехода к экономике знаний такой подход обеспечит трансформацию науки и технологий в ключевой фактор развития России",- говорится в записке.

По словам главы РАН, Россия не сможет конкурировать в экономике с ведущими странами мира без развития технологий. "А развивать технологии без масштабной поддержки науки невозможно. Поэтому мы предложили такую фразу в преамбулу",- пояснил Сергеев.

Также РАН внесла предложения по изменению статей и 71 и 114 Конституции России, прописав в них важность учета достижений науки и приоритетов государственной научной и научно-технической политики, сохранения и развитие научно-технического потенциала страны и формирования новых институциональных механизмов поддержки науки и технологий.

В своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке соответствующих предложений, куда вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели

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