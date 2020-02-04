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Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подробно обсудили ситуацию в Сирии

В Кремле заявили, что в ходе телефонного разговора была выражена обоюдная обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили во вторник по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена ситуация в Сирийской Арабской Республике. Выражена обоюдная обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении.

Меры по линии Минобороны

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в беседе по телефону во вторник при обсуждении ситуации в Сирии договорились о мерах по линии министерств обороны стран по улучшению координации действий в этой республике.

"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов. Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии", - говорится в сообщении.

Режим прекращения огня в Ливии

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, обсудив с ним урегулирование конфликта в Ливии. 

"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования акцентирована важность соблюдения установленного в стране с 12 января с. г. режима прекращения боевых действий и реализации итогов Берлинской международной конференции 19 января", - говорится в сообщении.

19 января в Берлине прошла посвященная урегулированию в Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе России. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 9 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Активизация террористов в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонной беседе, состоявшейся во вторник по инициативе турецкой стороны, обратил внимание Президента Турции Тайипа Эрдогана на активизацию террористических группировок, нападения которых привели к множеству жертв среди мирных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (23:16 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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