Путин примет в Кремле верительные грамоты от новых послов 23 стран

Верительные грамоты главе государства вручат Грейм Лесли Михан (Австралия), Лотфи Бушаара (Марокко), Чжан Ханьхуэй (Китай), Малена Мард (Швеция), Геза Андреас фон Гайр (Германия), Брайан Макэлдафф (Ирландия), Мирослав Лазанский (Сербия), Садасиван Премджит (Сингапур), Сейла Еат (Камбоджа), Екатерини Нассика (Греция), Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни (Ирак), Мохамед Шериф Курта (Алжир), Дуламсурэн Даваа (Монголия), Тарак Бен Салем (Тунис), Казем Джалали (Иран), Камрул Ахсан (Бангладеш), Дебора Джейн Броннерт (Великобритания), Сиалеи Аллегра ван Тур (Новая Зеландия), Элисон Мэри Ле Клэр (Канада), Пьер Леви (Франция), Джон Джозеф Салливан (США), Эфраин Вильярреаль Ареналес (Панама), Ермек Кошербаев (Казахстан).

Церемония вручения верительных грамот, традиционно проходящая в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год. Нынешняя церемония станет первой в 2020 году. Традиционно президент обращается к послам с приветствием, кратко останавливаясь на отношениях Москвы с каждым из представленных государств, и принимает верительные грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского.

Один из участников нынешней церемонии посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву 16 января. Прежде он занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом США в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года. После своего приезда Салливан уже поучаствовал в ряде мероприятий, в частности, побывал на хоккейном матче между "Спартаком" и "Динамо", где признался, что долгие годы был фанатом советского и российского хоккея. Кроме того, он провел ряд официальных встреч, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Салливан также пообщался в ТАСС с руководством ведущих российских СМИ в формате "Клуба главных редакторов ТАСС" и посетил находящегося в следственном изоляторе "Лефортово" обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.