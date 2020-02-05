Источник: Россия считает несвоевременной выработку новой резолюции по Ливии

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Россия может выступить против подготовленного Великобританией проекта резолюции по Ливии, так как считает его несвоевременным. Об этом сообщил ТАСС источник в российском постпредстве.

Великобритания разработала проект резолюции в поддержку соглашений, достигнутых участниками саммита в Берлине. Документ пока не вынесен на голосование, однако, как стало известно ТАСС, многие европейские делегации настаивают, чтобы это было сделано как можно скорее. Ряд из них считает, что текст нужно рассмотреть после переговоров военного комитета Ливии в Женеве.

В документе, в частности, содержится требование "ко всем странам - членам [ООН] соблюдать условия оружейного эмбарго [в отношении Ливии], наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку [наемного военного контингента] и выведя весь военный наемный персонал". Проект резолюции призывает все страны "не вмешиваться в конфликт и не предпринимать меры", которые его усугубляют.

Москва на данном этапе не поддерживает выработку новой резолюции, так как не обе стороны ливийского конфликта выразили поддержку итогов конференции в Берлине, пояснил ТАСС источник в российском постпредстве. "Какой смысл в резолюции, которую в реальности никто не будет выполнять? Принятие такого документа сейчас лишь обесценит понятие резолюции Совета Безопасности", - указал он.

Таким образом, на исключено, что Россия не сможет поддержать документ, если он будет вынесен на голосование в нынешнем виде.

Конференция в Берлине

19 января в Берлине прошла посвященная урегулированию в Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе России. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти девять лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.