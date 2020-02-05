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Врио главы Чувашии назначил исполняющих обязанности министров экологии и культуры

Эти посты заняли Виктор Косачев и Роза Лизакова

ТАСС, 5 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев в среду назначил исполняющих обязанности министров экологии и культуры. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном портале органов власти Чувашии.

Николаев 3 февраля освободил от должностей исполняющих обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Константина Яковлева, и. о. природных ресурсов и экологии Ивана Исаева.

"Назначить Косачева Виктора Александровича исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Назначить Лизакову Розу Михайловну исполняющим обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики", - отмечается в документах.

Указы вступают в силу со дня подписания. Ранее Косачев возглавлял управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Чувашии. Лизакова в 2008-2012 годах уже возглавляла Минкультуры республики, в разные годы она занимала пост директора Национальной библиотеки Чувашии, была начальником управления культуры и искусства Минкультуры Чувашии, начальником отдела аналитической работы и стратегического планирования.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. Все министры с этого дня работают в статусе исполняющих обязанности.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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