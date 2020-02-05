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Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Посольство РФ сообщило о 24 россиянах на борту круизного судна, где обнаружили коронавирус

По информации дипмиссии, такие данные предоставил МИД Японии
Описание
© EPA-EFE/JIJI PRESS
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ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. МИД Японии информировал посольство РФ в Токио, что на борту круизного судна Diamond Princess, среди пассажиров которого были выявлены больные пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, находятся 24 гражданина РФ. Об этом ТАСС сообщили в среду в дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось о двух россиянах на борту судна.

"МИД Японии информировал посольство, что на борту круизного судна находятся 24 гражданина РФ. Посольство находится в тесном контакте с МИД Японии и японским Минздравом по этому вопросу, и держим ситуацию на контроле. Граждане РФ на судне обеспечены питанием и медицинской помощью", - отметили в посольстве.

 

Теги
ЯпонияРоссияКитайская вирусная пневмония
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