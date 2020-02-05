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Предложения по изменениям в Конституции
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Песков: поправки в Конституцию призваны обеспечить качественное развитие госсистемы

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что закрепление в Конституции нормы об индексации пенсий является существенной нагрузкой для государства, но РФ к этому готова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Готовящиеся изменения в Конституцию призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать необходимость внесения изменений в основной закон страны.

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"Президент выступил с такой инициативой для того, чтобы улучшить в целом функционирование политической системы с учетом уровня ее развитости. Цель одна - по-прежнему идти по пути социально ориентированного государства, а также обеспечить поступательное, качественное развитие, совершенствование всей нашей государственной системы", - сказал Песков.

Поясняя слова российского лидера Владимира Путина о том, что изменения в Конституцию продиктованы жизнью, Песков напомнил, в частности, о ситуации с индексацией пенсий. Так, по его словам, зафиксированная в законодательстве норма об индексации этих выплат в отдельные годы может не применяться.

"Конечно, закрепление [в Конституции] такого параметра, как индексация, в основном законе, для государства является существенной финансовой нагрузкой, но тем не менее, государство к этому готово, - сказал представитель Кремля. - Закрепление в основном законе уже не позволит делать такие правовые байпассы (от английского bypass, означающего обход, пропуск - прим. ТАСС) с тем, чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить".

Отвечая на уточняющий вопрос о поправках, касающихся судебной системы и Госсовета, Песков подчеркнул необходимость того, чтобы "эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала ожиданиям, которые вызревают в обществе и в недрах политической системы".

При этом пресс-секретарь отказался комментировать одно из предложенных изменений в Конституцию, согласно которому генпрокурор и его заместители будут назначаться после консультаций с Советом Федерации. "Пока аккумулируются предложения, по отдельности спрашивать о позиции, о поддержке Кремля, наверное, нет смысла. Работа не закончена, она продолжается", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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