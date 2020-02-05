Путин заявил, что Россия выступает за территориальную целостность Ирака

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за сохранение территориальной целостности Ирака.

"Россия последовательно выступает в поддержку сохранения суверенитета и территориальной целостности иракского государства, оказываем активное содействие в решении вопросов обеспечения его безопасности", - заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран, в том числе Ирака.

По словам Путина, РФ исходит из того, что "задачи внутриполитической стабилизации в Ираке должны решаться в рамках широкого национального диалога на основе учета интересов всех граждан страны, независимо от их идеологических убеждений и этноконфессиональной принадлежности".