Путин заявил, что Россия намерена укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом.

"Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии", - заявил глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран, в том числе Ирана.

О СВПД

Путин пообещал, что Москва продолжит усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - заявил политик. Он подчеркнул: "Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности".