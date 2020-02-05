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Путин: диалог РФ и США должен основываться на принципах невмешательства в дела друг друга

По словам президента России, от состояния отношений Москвы и Вашингтона, "их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отношения РФ и США должны основываться на принципах равенства и невмешательства в дела друг друга. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран, в том числе США. По его словам, "от состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете".

"Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал глава государства.

По его словам, Москва готова к содержательному диалогу с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом. "Готовы к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов", - сказал президент.

Путин назвал совершенно очевидным, что "возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное, конструктивное русло - в интересах не только России и США, но и всего мира".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
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