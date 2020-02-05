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Путин призвал новых иностранных послов "почувствовать пульс" России

На церемонии вручения верительных грамот президент РФ отметил, что послов ожидает "напряженная, но крайне интересная работа"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что новые послы иностранных государств, приступившие к работе в Москве, смогут ближе познакомиться с Россией и будут содействовать развитию многоплановых отношений между ней и своими странами.

На церемонии вручения в среду верительных грамот новыми главами иностранных дипмиссий в РФ российский лидер отметил, что послов ожидает "напряженная, но крайне интересная работа". "Рассчитываю, что вам удастся ближе познакомиться с Россией, почувствовать ее пульс, стать свидетелями того, как в нашей стране решаются важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития", - сказал Путин.

Он поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности в России и пожелал им успехов. "На вас возложена важная и ответственная миссия - содействовать развитию многоплановых отношений между представляемыми вами государствами и нашей страной. Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми", - сказал Путин, подчеркнув, что власти РФ искренне заинтересованы в успешной работе иностранных посольств в Москве по этим направлениям.

Президент заверил, что главы дипмиссий всегда могут рассчитывать на помощь со стороны российских органов власти, общественных и деловых кругов. "Все ваши полезные начинания, безусловно, получат поддержку", - заключил президент РФ.

В церемонии вручения верительных грамот приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе представители США, Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Ирака, Австралии, Германии, Греции и Швеции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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