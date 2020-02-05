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Путин: РФ выступает за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного решения по Косову

По словам президента РФ, Россию и Сербию связывает стратегическое партнерство, которое опирается на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость народов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил позицию России по вопросу косовского урегулирования. По его словам, Белград и Приштина должны достичь взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совбеза ООН. Такую точку зрения Путин высказал на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, в том числе Сербии.

"Россию и Сербию связывает стратегическое партнерство, которое опирается на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов, - подчеркнул Путин, напомнив о прошедших в декабре прошлого года переговорах с президентом Александаром Вучичем. - Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной". Президент подчеркнул, что Кремль выступает "за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе резолюции 1244 Совета безопасности ООН".

Характеризуя отношения с другими странами, Путин также отметил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества со Швецией. Он подчеркнул, что у двух стран есть возможности для активизации контактов на экономическом и культурно-гуманитарном треках, для совместной работы по проблематике Балтийского моря и другим региональным делам.

Глава государства также сообщил, что Россия придает большое значение выстраиванию конструктивного взаимодействия с Германией. Он сделал акцент на том, что регулярно поддерживает рабочие контакты с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсуждает актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Путин напомнил, что Россия поддержала инициативу Берлина по проведению международной конференции по Ливии. "Россия и ФРГ углубляют взаимовыгодную кооперацию в сфере торговли, инвестиций, энергетики, настроены и дальне на совместную позитивную работу", - подытожил Путин.

Российский лидер сообщил также, что РФ и Ирландия стремятся к более тесному торгово-экономическому сотрудничеству, в том числе в области высоких технологий и инноваций, а также сельского хозяйства. Также имеются возможности для двустороннего взаимодействия в образовании, культуре, в других гуманитарных сферах. Говоря о сотрудничестве с Австралией, он добавил, что РФ выступает за то, чтобы совместная работа строилось в прагматичном и деловом ключе. Путин также выразил удовлетворенность взаимодействием с Марокко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербия
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