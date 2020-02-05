Посол РФ ожидает, что на встрече Лукашенко и Путин обсудят вопросы энергетики и интеграции

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ожидает, что на предстоящей 7 февраля встрече президентов РФ и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко - будут обсуждаться не только оперативные вопросы в сфере энергетики, но и вопросы углубления интеграции. С такими словами он выступил в среду перед журналистами, говоря о предполагаемой повестке переговоров.

"Давайте дождемся итогов встречи президентов. Мы понимаем, что в двухсторонней повестке дня стоит ряд важнейших вопросов. Обращая внимание на решение оперативных вопросов, прежде всего входящих в энергетическую повестку, надо видеть перспективы союзного строительства, значимость большой интеграционной работы, которая была проведена правительствами двух стран в ушедшем году", - сказал посол. Мезенцев отметил, что для Белоруссии и России важным и результативным является межрегиональное сотрудничество. "Межрегиональное взаимодействие - это особая часть белорусско-российской работы, которой надо уделять еще большее внимание, - сказал посол. - Важнейшие вопросы повестки дня - это дальнейшее развитие этапов союзного строительства, это представление новых рубежей взаимодействия регионов, удивительного, результативного, очень конкретного взаимодействия областей Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, которое дает достаточно быстрые результаты, и это чувствуют люди".

4 февраля Лукашенко сообщил о запланированной на 7 февраля встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух государств встретятся в этот день в России.