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Мишустин заявил о нацеленности кабмина на безусловное исполнение поручений президента

По словам премьера, правительство уже приступило к выполнению задач, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Члены правительства РФ нацелены на безусловное исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Все члены правительства нацелены на безусловное исполнение ваших поручений, понимают всю важность поставленных перед нами задач. Мы осознаем, что в самое короткое время необходимо добиться видимых, конкретных результатов. В первую очередь, как вы уже говорили, роста экономики, улучшения демографической ситуации и повышения уровня доходов наших граждан. Другими словами, наша основная задача - это создание у людей уверенности в завтрашнем дне", - сказал Мишустин на совещании главы государства с членами правительства.

"Правительство уже приступило к выполнению тех задач, которые вы, Владимир Владимирович, поставили в своем послании Федеральному собранию. На прошедшем заседании кабинета министров мы обсудили, как максимально эффективно организовать эту работу, соответственно, оперативно подготовили перечень соответствующих поручений с четкими сроками и ответственными на уровне министерств и ведомств. И персональную ответственность по своим направлениям также несут заместители председателя правительства", - добавил премьер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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