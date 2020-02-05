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Лавров: Россия расценивает ограничения США против Кубы как бессилие Вашингтона

Глава МИД указал, что попытки Вашингтона переформатировать Латиноамериканский регион под свои геополитические интересы нацелены на смещение неугодных режимов на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Введение новых ограничений Соединенных Штатов в отношении Кубы - это проявление бессилия, необходимо отменить экономическую блокаду для полноценного развития страны и обеспечения законных прав кубинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству Prensa Latina.

"Рассматриваем введение все новых ограничительных мер как проявление бессилия Вашингтона сломить волю народа Кубы, навязать свой взгляд и ценности. Категорически не приемлем данные шаги и выражаем солидарность с кубинскими друзьями, - сказал Лавров. - Настойчиво призываем к полноформатной отмене финансово-экономической блокады для обеспечения полноценного социально-экономического развития страны, реализации на деле принципа суверенного равенства государств и обеспечения законных прав кубинских граждан".

Глава МИД РФ подчеркнул, что вводимые Вашингтоном против Гаваны санкции "доказывают, что в погоне за удушением кубинской экономики США сознательно нарушают права человека - ведь страдают прежде всего рядовые граждане".

Он также отметил, что такие меры, как снятие моратория на действие третьего экстерриториального раздела закона Хелмса - Бэртона, запрет на чартерные и регулярные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме столичного, рестрикции против транспортных компаний, работающих с островом, многочисленные визовые и финансовые ограничения, развернутая кампания против кубинских врачей вызывают осуждение и отторжение со стороны подавляющего большинства мирового сообщества. "Голосование 7 ноября 2019 года в Генассамблее ООН по антиблокадной резолюции - яркое тому подтверждение", - добавил глава дипведомства.

Лавров указал, что попытки Вашингтона переформатировать Латиноамериканский регион под свои геополитические интересы нацелены на смещение неугодных режимов на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа и за идеологическую основу взята архаичная доктрина Монро.

"В преддверии президентских выборов Белый дом наращивает санкционное давление на те государства, которые сохраняют свою национальную независимость, суверенитет и самобытность. Такая линия, носящая ярко выраженный антигуманный характер, противоречит общепризнанным принципам международного права, включая Устав ООН", - сказал глава МИД РФ.

Интеграция в Латинской Америке

Сергей Лавров сообщил, что интеграционные процессы в Латинской Америке столкнулись со сложностями, и произошло это не без помощи внешних сил. 

"В настоящий момент интеграционные процессы в Латинской Америке переживают не самый простой период. Налицо определенная разбалансировка регионального интеграционного строительства, которая происходит не без помощи внешних сил, - отметил он. - Это касается и УНАСУР (Союз южноамериканских наций - прим. ТАСС), часть членов которого покинула ряды этого союза для того, чтобы создать альтернативное объединение - Форум для прогресса Южной Америки (ПРОСУР)".

Как указал министр, в Москве исходят из того, что страны Латинской Америки должны сами определять наиболее комфортные для себя формы регионального взаимодействия. "Со своей стороны готовы к развитию отношений взаимовыгодного сотрудничества со всеми региональными интеграционными объединениями, - продолжил он. - Мы всегда выступали и продолжаем выступать за единую, политически и экономически устойчивую Латинскую Америку. Только при этом условии регион сможет утвердиться в качестве одной из опор формирующегося многополярного мира. Тем более что высокая степень единства и взаимопонимания, способность искать и находить коллективные ответы на актуальные вызовы современности всегда были отличительной чертой, визитной карточкой латиноамериканцев".

Лавров при этом отметил перспективный потенциал Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который стал "уникальной региональной площадкой, продвигающей объединительную повестку на неконфронтационной основе". По словам министра, в Москве рассчитывают, что при председательстве Мексики в СЕЛАК удастся преодолеть противоречия на основе новой рабочей программы сообщества, принятой в январе на встрече в Мехико. "Преодоление таких противоречий позволило бы нам возобновить функционирование диалоговых механизмов по линии Россия - СЕЛАК в комфортной для партнеров форме", - отметил министр.

Глава МИД РФ указал на хорошие возможности для расширения взаимодействия с СЕЛАК в таких приоритетных для сообщества областях, как аэрокосмическая сфера, предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий с задействованием ресурсов расположенного в Гаване регионального российско-кубинского центра пожарно-спасательного профиля, создание региональной системы противомикробного мониторинга с подключением российско-никарагуанского Института биотехнологии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
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