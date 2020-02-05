МИД: ситуация с невыдачей виз США официальным лицам из России продолжает деградировать

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Положение дел с невыдачей американских виз российским официальным лицам продолжает ухудшаться, отказы приобретают массовый характер. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, не только не улучшается, но продолжает деградировать, - подчеркнули в министерстве. - Несмотря на наши неоднократные обращения, призывы к снятию препятствий, визовые отказы со стороны американских властей приобретают массовый характер. Это осознанная, преднамеренная линия Вашингтона".

Москва предлагает Вашингтону без всяких предварительных условий нормализовать выдачу виз официальным лицам, добавили в ведомстве. "Давно призываем американцев полностью и без предварительных условий нормализовать выдачу виз для должностных лиц, включая сотрудников дипломатических учреждений и персонал ООН, - констатировали в дипведомстве. - Со своей стороны готовы к этому в любой момент".