Россия подтвердила настрой на взаимодействие с Сербией по вопросу Косова в СБ ООН

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел в среду встречу с сербским коллегой Александром Тасичем, стороны подтвердили обоюдный настрой на взаимодействие по косовской проблематике и ряду других региональных вопросов в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обстоятельный обмен мнениями подтвердил высокую степень совпадения подходов Москвы и Белграда к ключевым вопросам повестки дня ГА и СБ ООН, - отметили в министерстве. - Выражен обоюдный настрой на продолжение и наращивание плотного взаимодействия по региональным досье, находящимся на рассмотрении Совета Безопасности, - Косово, Босния и Герцеговина и другие с опорой на Устав ООН, нормы и принципы международного права".

"Подтверждена обоюдная приверженность укреплению центральной и координирующей роли ООН в международных делах", - добавили в дипведомстве.

В среду президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, в числе которых был и новый глава сербского диппредставительсва в Москве Мирослав Лазанский, заявил, что российская сторона продолжает выступать за то, что Белград и Приштина должны достичь взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе резолюции Совбеза ООН.