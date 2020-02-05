МИД РФ: речи о прекращении выдачи виз гражданам КНР из-за коронавируса пока не идет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия пока не планирует полностью прекратить выдачу виз гражданам КНР в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России в Москве Евгений Иванов в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Насколько мне известно, на сегодняшний день такие меры не планировались", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможности полной приостановки выдачи российских виз китайским гражданам.

"Напомню, что у нас под руководством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В него входит в том числе и представитель МИДа. Штаб отслеживает ситуацию в режиме реального времени и принимает решения исходя из поступающей информации", - пояснил он.

Ранее правительство РФ распорядилось временно приостановить выдачу рабочих виз китайцам, а также ограничить передвижение граждан КНР через российско-монгольскую границу.

По последним данным, общее число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 24,3 тыс. человек, около 500 умерли, более 900 выздоровели. Заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе в России.