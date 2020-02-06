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Лавров начнет турне по странам Латинской Америки с символичного посещения Кубы

Прошлый визит министра иностранных дел России в республику состоялся в июле 2019 года

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг совершит свою первую остановку в рамках поездки по странам Латинской Америки на Кубе.

Прошлый визит Лаврова в республику состоялся не так давно - в июле 2019 года. Тогда глава российского дипведомства был принят первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и председателем госсовета и совета министров Мигелем Диас-Канелем, провел переговоры с главой МИД страны Бруно Родригесом Паррильей, а также поучаствовал в церемонии открытия отреставрированной статуи Республики в Капитолии Гаваны. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предстоящее краткое пребывание в этой стране станет не столько визитом, сколько с пользой проведенной "технической остановкой" по пути в Мексику и Венесуэлу: у министра запланирована встреча с кубинским коллегой.

Сам же Лавров в интервью информационному агентству Prensa Latina напомнил об истории двусторонних отношений, которые, по его словам, неразрывно связаны с именем Фиделя Кастро, и признался, что такой маршрут был подобран специально, чтобы "почтить память команданте и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы". "Для меня это имеет большое значение, ведь Фидель для многих поколений россиян остается примером истинного служения родине и своему народу", - подчеркнул он.

В городе ацтеков

На следующий день российского министра ждут в Мехико, где у него намечены переговоры с главой МИД Марсело Эбрардом. По словам Захаровой, предметом для обсуждения станут актуальные вопросы международной и региональной повестки с акцентом на координацию подходов стран по различным проблемам глобального характера "в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия на многосторонних площадках". В частности, министры намерены рассмотреть вопросы развития интеграционных процессов в Латиноамериканском регионе и углубления диалога между Россией и региональными объединениями, в том числе с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Безусловно, не обойдут они стороной и темы двустороннего характера, а именно наращивание и диверсификацию торгово-экономических, инвестиционных связей, расширение культурно-гуманитарных обменов, а также усовершенствование и укрепление правовых основ сотрудничества, указала официальный представитель МИД России. Примечательно, что в 2020 году страны отмечают 130-летие установления дипломатических отношений.

Долгожданный гость

В столице Венесуэлы Лаврова ждут уже давно: прошлый его визит в Каракас состоялся еще в августе 2011 года. Тогда российского министра принимал бывший президент страны Уго Чавес, в этот же раз его примет сменивший его на этом посту Николас Мадуро. Оба визита совпали с не самыми простыми для венесуэльского народа временами. Девять лет назад Чавес уже боролся с онкологическим заболеванием, отнявшим у него жизнь, а сегодня Венесуэла пытается справиться с продолжительными попытками внешнего вмешательства, жесточайшими экономическими санкциями и вызванным им гуманитарным и политическим кризисом.

Как заявила Захарова на еженедельном брифинге на прошлой неделе, кроме встречи с президентом, на 7 февраля у главы МИД РФ запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом страны Дельси Родригес и министром иностранных дел Хорхе Арреасой. Стороны обсудят ситуацию в стране и вокруг нее, перспективы нахождения политических развязок внутренних разногласий на основе общенационального диалога и в рамках конституционного поля, без деструктивного вмешательства извне. Предметом для обсуждения также станут вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в области энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, медицины, фармацевтики, военно-технического сотрудничества.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
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