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Лавров и министр иностранных дел Кубы проводят переговоры в Сантьяго-де-Куба

Куба стала первой страной в поездке главы МИД России по странам Латинской Америки, в ходе которой он посетит также Мексику и Венесуэлу

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья проводят встречу в Сантьяго-де-Куба.

Переговоры в узком составе проходят после посещения министрами мемориального кладбища Святой Ифигении, где они почтили память национальных героев Острова Свободы, в том числе Фиделя Кастро.

Накануне визита на Кубу Лавров вновь заявил, что Москва не приемлет усиление санкционного давления на Гавану со стороны Вашингтона. При этом глава российского МИД отметил, что США не оставляют попыток "переформатировать Латиноамериканский регион под свои геополитические интересы".

Куба стала первой страной в поездке Лаврова по странам Латинской Америки, в ходе которой он посетит также Мексику и Венесуэлу.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссия
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