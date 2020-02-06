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Владимир Ильиных избран главой Оренбурга

На этом посту он сменил Дмитрия Кулагина

ОРЕНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты Оренбургского городского совета избрали главой города одного из четырех победителей конкурса на пост мэра. Им стал Владимир Ильиных.

"Число депутатов Оренбургского городского Совета, принявших участие в голосовании, 33. Количество голосов, отданных за кандидатов: Ивлев - 0, Ильиных- 33, Кальнишевский - 0, Корнев - 0", - объявил результаты голосования председатель счетной комиссии, депутат Оренбургского городского совета Алексей Чистяков.

Конкурс на должность главы Оренбурга был объявлен в конце декабря 2019 года, когда экс-мэр города Дмитрий Кулагин покинул пост по собственному желанию, а позднее был назначен вице-губернатором Оренбургской области. Обязанности главы возложили на его первого заместителя - Владимира Ильиных. Заявки на конкурс подали 13 человек, 12 из них были допущены до основного этапа и представляли свои концепции развития города конкурсной комиссии. Конкуренцию Ильиных в финале составили мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев.

Владимиру Ильиных 44 года, он родился в Североуральске Свердловской области, окончил два вуза, получив квалификацию инженера и юриста. С декабря 2012 года по сентябрь 2016 года занимал должность первого заместителя главы, а затем главы администрации Североуральского городского округа. С ноября 2016 года по октябрь 2019 года был заместителем председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Со 2 декабря 2019 года назначен на должность первого заместителя главы Оренбурга.

Теги
РоссияОренбургская область
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