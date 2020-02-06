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Слуцкий: парламентарии более чем из 60 стран подали заявки на участие в форуме в Москве

Мероприятие пройдет с 28 июня по 1 июля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 140 парламентариев из более чем 60 стран мира уже подали заявки на участие в форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет с 28 июня по 1 июля в Москве, сообщил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В портфеле заявок уже около 300 человек, из них порядка 140 парламентариев из 60 с лишним стран", - сказал он. Прием заявок будет продолжаться в течение всего периода подготовки форума.

Слуцкий подчеркнул, что форум, который пройдет в российской столице в третий раз, "становится стволовым для внешнеполитической повестки Госдумы, которая в свою очередь является парламентской проекцией внешнеполитической повестки президента". "По охвату участников форум уже на сегодня уступает только Межпарламентскому союзу, но ему больше 100 лет, а мы самые молодые, мы собираемся всего лишь в третий раз. Это говорит о том, что Москва без лишней патетики, реальным образом становится одной из столиц мирового парламентаризма", - резюмировал глава комитета.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" прошел 1-3 июля 2019 года по инициативе Госдумы. Тогда на мероприятие приехали представители 132 государств, участие в мероприятиях приняли около 800 законодателей и экспертов, в том числе из 14 международных парламентских организаций. На форуме присутствовал 41 спикер, представляющий национальный парламент, - вдвое больше, чем на первом форуме, состоявшемся в 2018 году.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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