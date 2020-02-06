МИД РФ сообщил о гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие военные специалисты трагически погибли в результате вспышки террористической активности в Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки", - отмечается в комментарии.

"Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников", - подчеркивается в документе.

Всплеск насилия в Идлибе стал результатом активизации террористов, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ указали, что сирийские войска были вынуждены реагировать на усиление активности террористов. "Все это свидетельствует лишь об одном - о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела", - подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве также отметили, что Россия привержена договоренностям "астанинской тройки" и продолжит координацию с Турцией и Ираном для достижения безопасности в Сирии.

"Со своей стороны подтверждаем приверженность договоренностям и взаимопониманиям, достигнутым в рамках астанинского формата, предусматривающим необходимость борьбы с террористическими группировками в Сирии при уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Продолжим плотную координацию с турецкими и иранскими партнерами в интересах достижения прочной стабильности и безопасности на земле, а также продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - подчеркнули в дипведомстве.