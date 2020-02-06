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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов

Также будет рассмотрено предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституции РФ рассмотрит предложение об увеличении числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации президентом, а также о пожизненном назначении сенаторов. С таким предложением на заседании в четверг выступил член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

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"Сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов, кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в Совет Федерации. Сейчас это норма 10% [от общего числа] - это 17 человек получается. Первое, мне кажется, можно увеличить эту норму", - сказал Чубарьян.

"Второй, более существенный момент, мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, - общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи", - добавил он.

По мнению Чубарьяна, это повысило бы значение Совета Федерации, "наполнило бы его более очевидным для всех представительством".

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что эти предложения будут внимательно рассмотрены. "Федеральное представительство, сейчас его нет, оно только предусмотрено в конституции. Совет Федерации - это единственный конституционный орган государственной власти, который не имеет сроков полномочий. У нас все органы власти избираются. Поэтому укрепление этой федеральной составляющей с учетом того, что у нас очень большое значение имеют вопросы, связанные с обороной, безопасностью, кадровые вопросы в правоохранительной сфере - предложение разумное", - сказал Клишас.

Он добавил, что количество сенаторов, которое будет назначаться, и вопрос пожизненных сенаторов подлежат дополнительному обсуждению.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичЧубарьян, Александр ОгановичПредложения по изменениям в Конституции
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