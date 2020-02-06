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Кремль надеется, что внутри США перестанут использовать Россию как "главную пугалку"

Дмитрий Песков отметил, что как только российско-американские отношения в Вашингтоне перестанут класть на внутриполитический алтарь, "тогда появятся перспективы к нормализации" отношений двух стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль надеется, что во внутриполитических баталиях в США перестанут демонизировать Россию, это будет способствовать нормализации отношений двух стран. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На просьбу прокомментировать отказ американского Сената объявить импичмент президенту Дональду Трампу, Песков отметил, что РФ "традиционно не считает себя в праве вмешиваться во внутренние дела США". "Подобное решение Сената хорошо прогнозировалось, достаточно легко прогнозировалось для любого, даже не специалиста в американских делах", - сказал представитель Кремля.

"Для нас главное, чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве главного демона внутриполитической арены США, для нас это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Песков, добавив, что как только российско-американские отношения в Вашингтоне перестанут класть на внутриполитический алтарь, "тогда появятся перспективы к нормализации" связей двух стран.

Сенат Конгресса США 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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