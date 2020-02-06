Песков: встреча Путина и Эрдогана пока не назначена, но не исключена

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль не исключает встречи президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - для обсуждения проблемы Идлиба, но точных договоренностей пока нет.

"Пока нет каких-то точных договоренностей на этот счет [о встрече президентов], но мы не исключаем встречи", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что "и Путин, и Эрдоган достаточно быстро принимают решения о встречах, которые считают необходимыми".

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не исключил встречи Путина и Эрдогана для обсуждения проблем Идлиба, если такие переговоры будут необходимы.

Говоря о ситуации в Идлибе, представитель Кремля подчеркнул, что "последний контакт президентов [РФ и Турции] подтвердил, что каждая из сторон имеет свой набор озабоченностей по ситуации в Идлибе".

"Главная озабоченность Москвы заключается в том, что в Идлибе продолжается концентрация террористических группировок, собственно, в зоне ответственности Турецкой Республики продолжается агрессивная деятельность этих террористических группировок, и эти агрессивные действия направлены против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российских военных объектов на территории Сирии", - констатировал Песков. По его словам, "контакты, в том числе и на высшем уровне, продолжаются".